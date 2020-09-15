الدخان بحث التعاون المشترك مع «الطيارين» و«نقابة الكويتية» في ظل الجائحة

مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي محمد الدخان، أعضاء جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية برئاسة رئيس الجمعية م. مشعل المطيري، بحضور عضوي مجلس الإدارة خالد المطيري وخالد السويفان وذلك في مقر الشركة الرئيسي، حيث قدم وفد الجمعية التهاني والتبريكات للكابتن/ علي الدخان بمناسبة تعيين مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجديد، كما بحث الطرفان سبل التعاون المشترك في شتى المجالات الخاصة بقطاع الطيران والجانب التشغيلي خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعلى هامش اللقاء، صرح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان قائلاً: سعدنا بلقاء جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية، حيث تم مناقشة بعض الامور المتعلقة في مجال الطيران، وحيث أن الخطوط الجوية الكويتية على اتم الاستعداد للنظر في الامور المتعلقة بالطيارين ومهندسي الطيران للسعي نحو تحقيق أهدافهم بما يعود بالمصلحة العامة للشركة ومنتسبي الجمعية، مثمناً في الوقت ذاته الدور الريادي والملموس لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية في قطاع الطيران عامة وفي خدمة أعضائها من الطيارين ومهندسي الطيران، منوهاً بأن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الحالي يضم في عضويته الطيار والمهندس واللذان يمثلان جناحي الجمعية الرئيسيين اضافة للتخصصات الفاعلة الاخرى وهي تجربة نسعى لنجاحها لتكون نموذجاً مثالياً يحتذى به.

واختتم الدخان تصريحه بتقديم الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الطيارين ومهندسي الكويتية بمناسبة تهنئتهم على تعيين مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً على سعي الخطوط الجوية الكويتية على تذليل العقبات التي تواجه منتسبي الجمعية، متمنياً في الوقت ذاته توحيد الجهود للإرتقاء بالطائر الازرق.

كما استقبل الكابتن/ علي الدخان أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها برئاسة نائب رئيس النقابة فؤاد عاشور، حيث قدم وفد النقابة التهاني والتبريكات للكابتن/ علي الدخان بمناسبة تعيين مجلس إدارة جديد، متمنيين لهم التوفيق والسداد في قيادة الطائر الازرق خصوصاً في ظل الظروف التي تشهدها صناعة الطيران بشكل عام والبلاد بشكل خاص جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد تقدم الكابتن/ علي الدخان بجزيل الشكر ووافر الامتنان لأعضاء مجلس إدارة النقابة على تلك الزيارة والتهنئة، متمنياً لهم وافر التوفيق والسداد.

