«stc» دشَّنت خدمة تجوال «5G» غير المحدودة في جميع دول الخليج

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق خدمات التجوال غير المحدود وفائق السرعة عبر شبكات الجيل الخامس 5G لجميع باقات الدفع الآجل والمسبق والشركات بكافة دول الخليج لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، تضاف الى سلسلة العروض المبتكرة والرائدة التي توفرها الشركة للعملاء الحاليين والجدد بدءًا من 7 د.ك.

وفي بيان لها، قالت stc إن هذا العرض الأول والفريد من نوعه في السوق سيسمح للعملاء الحاليين والجدد الاستمتاع بسرعات فائقة لخدمة 5G عبر مشغلي الاتصالات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي دون أي زيادة في أسعار باقات التجوال الشهرية. كما تخطط الشركة لتوفير خدمة تجوال الانترنت بتقنية 5G على نطاق أوسع لتشمل دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، متوقعة ان يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وتأكيداً على ريادتها في قطاع الاتصالات المحلي والإقليمي، توفر stcاستخدام غير محدود للإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال في جميع الأوقات، ولدى السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتبارها أول مشغل اتصالات يطرح هذه الخدمة الفريدة في الكويت والمنطقة، يتوفر التجوال غير المحدود للجيل الخامس للعملاء المسافرين إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر ضمن باقات تبدأ من 7 د.ك. شهريًا.

وتعليقًا على الخدمة الأولى من نوعها، قال م. مزيد الحربي الرئيس التنفيذي في شركة stc: «نحن فخورون بتقديم هذه الخدمة المبتكرة التي تتجاوز الحدود وتمثل رابطا قوياً بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتيح خدمة التجوال غير المحدود على شبكات G5 لعملائنا الكرام، تجربة ذات جودة عالية للإنترنت والاتصال عالي السرعة أثناء السفر إلى أي من دول الخليج. ولأننا نملك الشبكة الأكثر اتساعاً على مستوى الكويت، نهدف دوماً الى إثراء تجربة العملاء من خلال توفير خدمات الاتصالات الهاتفية وتجوال الإنترنت أينما تواجدوا».

وأضاف الحربي: «يدفعنا نهجنا الاستراتيجي الذي يستهدف التنمية المستدامة في مجال تمكين التحول الرقمي والاتصالات المبتكرة، إلى تعزيز الحلول الذكية التي تركز على تلبية متطلبات العملاء والتي تقوم على تقنية 5G. ونجدد التزامنا في stc ، باستغلال كافة مواردنا وشبكتنا واسعة النطاق لتنويع عروضنا وتقديم تجربة لا مثيل لها مع توفير مجموعة من الخيارات التي تلبي احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعة».

