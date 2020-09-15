«بوبيان» شارك الكويت والعالم في اليوم العالمي للتنظيف

مال وأعمال

يشارك بنك بوبيان الكويت والعالم في أكبر حملة تنظيف في العالم تنطلق يوم السبت 19 سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتي تتولى تنظيمها لأول مرة في الكويت مبادرة النوير غير الهادفة للربح.

وقال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت «تأتي مشاركة بنك بوبيان في اليوم العالمي للتنظيف انطلاقاً من حرصنا على دعم المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بذلك».

وأضاف أن مشاركة البنك بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد تتضمن تطوع عدد كبير من موظفي البنك جنباً إلى جنب مع آلاف المتطوعين الذين يتوقع أن ينضموا للمبادرة.

وأكد الياقوت أن إدارة البنك وانطلاقاً من الاستراتيجية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للبنك تولي الحفاظ على البيئة أهمية خاصة ولا تدخر أي جهد من أجل دعم المبادرات والفعاليات التي تنظم في الكويت من أجل هذه الاهداف.

وتقدم الياقوت بالشكر لمنظمي الحملة وعلى رأسهم الشيخة انتصار سالم العلي الصباح مؤسسة مبادرة النوير غير الهادفة للربح كما تقدم بالشكر إلى جميع الجهات الراعية والداعمة للمبادرة وجميع المتطوعين المشاركين فيها.

من جهتها قالت مؤسسة مبادرة النوير غير الهادفة للربح الشيخة انتصار سالم العلي الصباح انه في يوم 19 سبتمبر 2020 ستدخل الكويت التاريخ من خلال الانضمام ليوم التنظيف العالمي، وهي حملة عالمية تنظمها Let’s Do It World: World Cleanup Day (WCUD.

وأضافت «سننضم إلى أفراد مهتمين من 180 دولة لنقف معًا ضد مشكلة النفايات العالمية، وننظف النفايات؛ لتكون أكبر تجربة مدنية إيجابية يشهدها العالم على الإطلاق حيث إنه ولأول مرة سيجتمع آلاف الأفراد من جميع أنحاء الكويت للمشاركة في أكبر عملية تنظيف في البلاد وربما في المنطقة».

وأوضحت أنه وتحت مظلة شركة النوير الكويتية المنظمة لهذا الحدث سيشارك آلاف المتطوعين في تنظيف شوارع الكويت والصحراء والمزارع والشواطئ والمتنزهات بهدف زيادة الوعي وتحقيق تغيير ننشده جميعًا في السلوكيات لهدف أسمى... كويت نظيفة وصحية.

