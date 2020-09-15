«بيتك تكافل» أطلقت خدمة «Skiplino» لحجز المواعيد إلكترونياً

مال وأعمال

أطلقت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك- تكافل»، خدمة حجز المواعيد الكترونيا من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق Skiplino، وذلك ضمن إطار مواكبة أحدث الخدمات التكنولوجية لتعزيز استرايتجية التحول الرقمي، وكذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تراعي التباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام، التزاما بالإرشادات والتعليمات الصحية الرسمية.

ويمكن للعملاء اجراء الحجز المسبق للمواعيد عبر تطبيق skiplino لمختلف الخدمات التأمينية (تأمين السيارات – التأمين الصحي الجماعي – تأمين التكافل جماعي، وتأمين السفر، والعمالة المنزلية، والتأمين البحري)، حيث يمكن للعميل اختيار اليوم والوقت المناسب له لزيارة الشركة.

وتسعى «بيتك- تكافل» الى مواصلة جهودها في توفير حلول تكنولوجية وتبني خدمات رقمية جديدة تهدف الى تعزيز كفاءة العمل وتحسين خدمة العميل، عبر إدخال خدمات ومزايا جديدة تواكب متطلبات العملاء المتسارعة، وتعزز مكانة الشركة في سوق التأمين التكافلي.

