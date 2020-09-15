«التجاري» أطلق خدمة الدفع «Garmin Pay»

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري تعاونه مع شركة جارمن Garmin لإطلاق خدمة الدفع الجديدة عن طريق Garmin Pay لحاملي بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع الصادرة عن البنك التجاري والتي تحمل شعار ماستركارد وذلك بمجرد إضافة هذه الخدمة إلى المحفظة الرقمية باستخدام ساعة Garmin التي تدعم هذه الخدمة.

وعن إطلاق خدمة الدفع الجديدة عن طريق Garmin Pay، صرح عبدالعزيز ملك- مساعد مدير عام - مركز البطاقات قائلاً: «إن إطلاق خدمة Garmin Pay بالتعاون مع شركة جارمن - المتخصصة في تطوير الأنظمة والمنتجات والساعات الرياضية باستخدامات مختلفة لكل رياضة كالسباحة والجري ورفع الأثقال وركوب الدراجة وهذه الأجهزة مزودة بحساسات قياس النبض وضغط الدم وعد الخطوات - جاء بناءً على سعي البنك الدائم إلى توفير أفضل الخدمات والحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات عملاء التجاري، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لمواكبة وتيرة الحياة السريعة باستحداث طرق تمكن العميل من إجراء معاملاته المصرفية اليومية بشكل آمن وسريع، وعن هذه الخدمة الجديدة ومميزاتها، أوضح ملك بأنها تتميز بالسهولة والأمان حيث تعمل خدمةGarmin Pay، في أي مكان أومتجر يتوفر فيه جهاز نقاط البيع (POS) أو أي وسيلة دفع غير تلامسية، وتتيح الخدمة التسوق دون تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الساعة الذكية التي يقوم العميل باستخدامها مما يوفر مستوى حماية إضافي لبيانات بطاقته المصرفية بحيث لا يتم مشاركتها في أماكن البيع. وتابع ملك مبيناً أنه يمكن لعملاء التجاري تحميل تطبيقGarmin Connect على هواتفهم الذكية ومن ثم اتباع التعليمات لإضافة بطاقاتهم المصرفية تحت قسم الأجهزة Garmin Devices وبالتالي يمكنهم إتمام عمليات الدفع المختلفة من خلال الساعة الذكية بكل سرعة وسهولة، منوهاً بأن هذه الخدمة متوفرة فقط على أجهزة الـ Garmin المتوافقة مع هذه الخدمة وأنه يمكن للعميل الحصول على المعلومات عن طريق زيارة

www.cbk.com/ar/Garmin-Pay.

