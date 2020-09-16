«الغرفة»: الالتزام بإنجاز المشاريع التنموية في مواعيدها

مال وأعمال

عقدت لجنة المشاريع العامة والاسكان المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الرابع امس برئاسة طلال جاسم الخرافي وحضور الأعضاء، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع على أجندة أعمالها، وكان أبرز ما نوقش في الاجتماع هو دعم استراتيجية ونهج عام لتنفيذ المشاريع التنمويه التي تعود بالنفع على الدولة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني بالطريقة الامثل وذلك بتسهيل الاجراءات وتقليص الدورة المستندية المتبعه في الجهات الحكومية المختلفة.

وقد أكدت اللجنة على ضرورة انجاز مشاريع الدولة التنموية مع الاخذ بالاعتبار المدة الزمنية المقبولة والاجراءات الامثل لانجازها وأن الغرفة تسعى دائماً الى دعم النهج الصحيح لطرح وتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة.

وختمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على دور الغرفة بالاطلاع على مشاريع القوانين المقدمة في الدولة وذلك كممثل للقطاع الخاص.

