المشعان: التعاون بين القطاعين الخاص والعام يعزز تطوير وتنمية المجتمعات الحضرية

مال وأعمال

وقعت شركة الأرجان العالمية العقارية عقد شراكة لتحالف بقيادتها وشركة المشتركة العالمية العقارية مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير وادارة مركز أعمال ومساحات تجارية في مدينة جابر الأحمد السكنية، على مساحة اجمالية 148,560.94 متراً مربعاً، ومسطح بناء يبلغ 125 ألف متر مربع، وهي تأتي ضمن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص («PPP» Public-Private Partnership) لمدة استثمارية تمتد الى 25 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري لعقد الفرصة الاستثمارية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الارجان العقارية العالمية المهندس خالد المشعان عن سعادته بتوقيع العقد الذي يعد علامة فارقة في التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين الخاص والعام لتطوير وتنمية المجتمعات الحضرية وبناء المدن السكنية النموذجية، مثمناً ثقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تمثلت باختيارها ضمن مجموعة من الشركات العقارية الرائدة في القطاع الخاص لتطوير الفرص الاستثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، والذي تم وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية و وفقاً للائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته.

ولفت المشعان الى ان «الأرجان» تحرص دائماً على استغلال خبرتها الممتدة لاكثر من 25 سنة في تطوير المشاريع العقارية الفريدة التي تركز على خلق حيز لروادها يجتمع فيها العمل والترفيه في بيئة مستدامة.

وقد نجحت في تطبيق هذا النموذج في مشاريعها، سينضم هذا المشروع الفريد الى مجموعة مشاريع الارجان التجارية الترفيهية في الكويت مثل ارجان البدع و ارجان سكوير بالسالمية و ارجانيا في الشويخ الصناعية وغيرها في سلطنة عمان والبحرين والمغرب.

وسوف توظف الأرجان الخبرات المتراكمة لدى فريقها لخلق مشروع متكامل يخدم سكان مدينة جابر الاحمد ومجمل رواد المشروع باسلوب مبتكر ما سينعكس ايجابياً على مستوى ونوعية وجودة الخدمات التي سيحظى بها المواطنون في مدن مثالية تتيح لهم التمتع بحياة كما يحبونها.

وأشار المشعان الى أن منهجية العمل التي تتبعها شركة الأرجان العالمية العقارية والتي تتمثل في حرصها على تطوير مشاريع متكاملة تضيف قيمة على المجتمعات التي تتواجد فيها من جهة، وتحقق شعارها «الحياة كما تحبها» من جهة أخرى، وهي القاعدة التي تركزت عليها في تطوير وادارة مشروعها في مدينة جابر الأحمد السكنية، حيث تم التعاقد مع جهات مختصة لعمل دراسة تحليلية شاملة لتقييم موقع المشروع والمناطق المحيطة به للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات لسكانها بمختلف شرائحهم والتي بناء عليها وضعت خطة التصميم والعمل للمشروع.

