الكويت تفتتح «الزور».. أكبر محطة غاز مسال بالمنطقة

مال وأعمال

تستهدف الكويت افتتاح أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال مارس المقبل، وفقا لتصريحات مسؤولين بالمشروع.

وستسمح محطة الزور للكويت باستقبال 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، نحو 31 مليار متر مكعب في العام، وهذا ضعف الطاقة المتاحة بالمنطقة تقريبا.

وستقوم المحطة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الى طبيعته الأولية الغازية لتزويد محطات الكهرباء به.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الغاز الطبيعي المسال بسرعة خلال العقود القليلة، اذ تسعى الدول للتحول من الاعتماد على النفط والفحم الى الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال الى أكثر من ألف مليار متر مكعب سنويا من 425 مليار متر مكعب سنويا حاليا، وفقا لشركة بي بي البريطانية.

وانتجت الكويت نحو، 18.4 مليار متر مكعب من الغاز في 2019، وبلغت استهلاكها 23.5 مليار متر مكعب، وفقا لبي بي. وكانت الكويت أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي العام الماضي، وحلت بالمرتبة الـ 14 عالميا، وفقا لبيانات بلومبيرغ. وتظهر بيانات الوكالة أن الكويت ستستخدم أقل من ثلث طاقة محطة الزور للغاز الطبيعي المسال على الأقل حتى عام 2030. وفي عام 2016، فازت شركة هيونداي، وشركة كوريا للغاز، بانشاء محطة الزور بقيمة بلغت 2.9 مليار دولار.

وتقوم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية بالاشراف على تنفيذ المشروع من أجل سد حاجات محطات توليد الطاقة وخاصة في فصل الصيف حيث يزداد الطلب على الطاقة. وتنتج مصافي الشركة جزءا آخر من الغاز في المصافي، كما ينتج من عدد محدود من الآبار النفطية في كل من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، ويتم تجميعه في مراكز التجميع قبل ارساله الى مصنع اسالة الغاز في ميناء الأحمدي عبر خطوط الأنابيب. وافتتح هذا المصنع في 1978، وهو يتألف من أربع وحدات لاستخلاص غاز البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي. ووفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول القاضية بالتوسع في انتاج واستيراد الغاز فقد بادرت «البترول الوطنية» الى تنفيذ عدد من المشاريع المهمة لزيادة الطاقة التصنيعية والتخزينية.

ومن أجل ذلك، دشنت أخيراً مشروع خط الغاز الرابع في مصنع اسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي بطاقة تصل الى 805 ملايين قدم مكعبة في اليوم بالاضافة الى 106 آلاف برميل يوميا من المكثفات. وتعمل الشركة الآن على تنفيذ مشروع خط الغاز الخامس في مصنع اسالة الغاز بطاقة مماثلة. وعند اكتمال المشروع فسوف تزيد طاقة مصنع اسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي الى 3.3 بلايين قدم مكعبة يوميا. كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع لبناء مجموعة من الخزانات لمواجهة الزيادة المتوقعة في انتاج الغاز الطبيعي والغاز المصاحب.

