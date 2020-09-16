«الخليج» كشف عن الفائزين في سحب «الدانة»

مال وأعمال

اعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين الخمسة الذين حصل كل منهم على 1,000 دينار في سحب الدانة الأسبوعي الذي اجري خلال الفترة من 6 – 10 سبتمبر الماضي. وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة: عبدالله سعد فرج السويد، احمد نويران خلف العنزي، خديجة عبدالمحسن شريف العنزي، فيتكاتا سورياناريانا مورتي باندارو،و ضاري نوري احمد البحر. هذا وقد أعلن بنك الخليج عن أن الدانة كبرت، وان الجائزة الكبرى لسحب الدانة السنوي ستكون 1,500,000 دينار، وسيعقد السحب في تاريخ 14 يناير 2021، وستكون آخر فرصة للمشاركة فيه عبر الايداع في حساب الدانة في يوم 30 سبتمبر 2020. ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم ايداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الالكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للايداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية ايداع النقود في أي وقت يناسبهم، اضافة الى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.