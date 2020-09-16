«بيتك»: انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث السنوات المقبلة

مال وأعمال

انتخبت عمومية بيت التمويل الكويتي بيتك مجلس ادارة جديدا للثلاث سنوات القادمة من 2020 الى 2022. ويتكون من 12 عضوا موزعين على 10 اعضاء غير مستقلين وعضوين مستقلين.

وضم الأعضاء غير المستقلين البالغ عددهم 10 اعضاء ضم كلا من: صلاح المريخي ومطلق الصانع ممثلين للهيئة العامة للاستثمار وحمد عبد اللطيف البرجس ممثلا لهيئة شؤون القصر و7 اعضاء هم: حمد عبد المحسن المرزوق؛ عبد العزيز يعقوب النفيسي؛ خالد سالم النصف؛ معاذ سعود العصيمي؛ فهد علي الغانم؛ محمد ناصر الفوزان وحنان يوسف علي (ممثلا عن الأمانة العامة للاوقاف).

والعضوان المستقلان هما: نور الرحمن عابد واحمد مشاري الفارس. كما تم اختيار عضوين احتياطيين هما: بدر حمد الربيعة عضو احتياطي اول وعصام عبد العزيز الشايع عضو احتياط ثان، كما تم اختيار محمد هشام حتاحت عضو احتياط مستقل.

وقد عقد مجلس الادارة الجديد اجتماعا بعد الجمعية العمومية حيث تم انتخاب السيد حمد المرزوق رئيسا للمجلس بالتزكية والسيد عبدالعزيز النفيسي نائبا للرئيس بالتزكية. كما تم تشكيل اللجان الخاصة باعمال البنك وفقا للنظام الأساسي للبنك وقواعد الحوكمة المطبقة من بنك الكويت المركزي.

%98 ارتفاعاً في الربحية

وفي هذا السياق، اكد رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بيتك حمد عبد المحسن المرزوق ان الانجازات التي حققها مجلس الادارة خلال 6 سنوات ممتدة من 2014 وحتى نهاية 2019 لم تكن لتتحقق لولا دعم ومؤازرة مساهمي البنك من القطاعين العام والخاص.

وقدم المرزوق خلال عمومية البنك التي انعقدت؛ امس؛ بنصاب قانوني 77.331 في المئة؛ انجازات مجلس الادارة خلال فترة 6 سنوات الماضية؛ مؤكداً ان البنك تمكن من زيادة الربحية من 126.4 مليون دينار في 2014 الى 251 مليونا بنهاية 2019 بارتفاع قدره 98 في المئة.

كما حقق البنك صافي ايرادات التمويل ارتفاعاً قدره 32 في المئة، بالغة 530 مليون دينار في 2019 مقارنة بحوالي 400 مليون في 2014.

كما حقق مؤشر حقوق المساهمين ارتفاعا بواقع 18 في المئة خلال الفترة المشار اليها بالغا 2.06 مليار دينار في 2019 مقارنة بحوالي 1.74 مليار في 2014. وانخفضت الكلفة الى الايراد من 51.26 في المئة في 2014 الى الى 37.36 في 2019.

وبين ان جودة اصول البنك قد ارتفعت بشكل ملموس خلال الفترة المذكورة حيث انعكس ذلك على انخفاض نسبة التمويلات غير المنتظمة طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي من 3.94 في المئة في 2014 الى 1.88 في المئة في 2019.

تغطية المخصصات

وارتفعت التغطية باجمالي المخصصات من 132 في المئة الى 232 في المئة خلال 6 سنوات المشار اليها.

وأضاف المرزوق: لا شك بانه ما كان للبنك ان يحقق هذه النتائج الايجابية لولا الدعم الذي حصل عليه من جميع المساهمين وكان له الأثر الكبير في تحقيق بيئة الاستقرار الضرورية لهذه المؤسسة لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق طموحات المساهمين.

