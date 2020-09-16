البورصة تحافظ على مكاسبها

مال وأعمال

تماسكت مؤشرات السوق وحافظت على مكاسبها المسجلة في الفترة الأخيرة بعد يومين على دخول سهم البورصة الى السوق الأول واستحواذه على نسبة جيدة من السيولة المتداولة. واشار محللون الى ان الادراجات الأخيرة المتمثلة في اسهم «شمال الزور» وصندوق «بيتك كابيتال ريت» والادراج الأخير لسهم بورصة الكويت، اضافة الى الانضمام المتوقع في شهر نوفمبر القادم للبورصة على مؤشر مورغان ستانلي، من شأنه ان يشكل حافزاً للمستثمرين في الفترة القادمة. وتراجعت البورصة مع هبط مؤشرها العام 0.02%، وتراجع الرئيسي 0.31%، وانخفض «رئيسي 50» بنسبة 0.56%، بينما نجح السوق الأول من الارتفاع وحيداً بنحو 0.09%. وزادت سيولة البورصة بنحو 3.7% لتصل الى 58.09 مليون دينار مقابل 56.04 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت احجام التداول 28.5% لتقفز الى 501.97 مليون سهم مقابل 390.55 مليون سهم وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً بصدارة التكنولوجيا بتراجع نسبته 1.37%، فيما ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات اخرى يتصدرها المواد الأساسية بنمو نسبته 1.42%. وجاء سهم «المستثمرون» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض كبير معدله 31.63%، بينما تصدر سهم «العقارية» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 8.33%. وحقق سهم «أعيان للاجارة» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.17 ملايين دينار مُتراجعاً 2.34%، فيما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات بتداول 143.92 مليون سهم.

