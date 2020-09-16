«بوبيان»: 150 طفلاً شاركوا في المخيم الصيفي

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان على مدار حوالي شهرين (مخيم بوبيان الصيفي) لأبناء العملاء والموظفين باستخدام وسائل التواصل عن بعد (تطبيق زووم) حيث شارك في المخيم اكثر من 150 طفلا من الاعمار 4 الى 10 سنوات. وقالت المسؤولة في ادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية فيّ مجبل المطوع «في ظل التطورات التى شهدتها الكويت نتيجة انتشار فيروس كورونا عالمياً وفي الكويت نظم بنك بوبيان العديد من الفعاليات باستخدام وسائل التواصل عن بعد». وأضافت ان من بين هذه الفعاليات التى حققت نجاحاً كبيراً مخيم بوبيان الصيفي والذي تم تنظيمه على مرحلتين ضمت الأولى ابناء الموظفين بالتعاون مع حضانة BE A BEE الرائدة والمتخصصة في مثل هذه الفعاليات المميزة للاطفال. واوضحت فيّ المطوع ان المرحلة الثانية ضمت مجموعة كبيرة من ابناء عملاء بنك بوبيان والذين تم اختيارهم بعد فتح باب التسجيل بالقرعة مشيرة الى التفاعل القوي من قبل الجميع واعجاب اولياء الامور بالمخيم والاستفادة التى حققها ابناؤهم.

وشملت فعاليات المخيم الصيفي العديد من الانشطة ومن بينها قراءة القصص وتعلم التنس ومبادئ اللغة الفرنسية والجرافيكس والرسم والايتيكيت والترتيب والعلوم المرحة والرياضة والالعاب الجماعية وغيرها من الانشطة التي تنمي اذهان الاطفال وتطورها الى جانب الحفاظ على صحتهم.

ونوهت فيّ المطوع الى ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات التي تستهدف الاطفال من بينها بعض الدورات الدينية والعلمية والثقافية التي سيتم تنظيمها لابناء عملاء البنك باستخدام وسائل التواصل عن بعد الى جانب دعم الجوانب الدراسية.

واضافت ان بنك بوبيان حريص من منطلق مسؤوليته الاجتماعية على تنظيم الفعاليات والانشطة التى من شأنها ان تحفز الاطفال وتزيد من ايجابيتهم في ظل التطورات الأخيرة سواء تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا او انتشار فيروس كورونا.

وأكدت فيّ المطوع في نهاية التصريح ان رؤية البنك الاستراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية تراعي مختلف شرائح المجتمع مع التركيز على شريحة الاطفال والشباب باعتبارهم مستقبل الكويت وبناة الوطن في السنوات المقبلة.

