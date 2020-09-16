«الوطني»: 4 فائزين في حملة «UEFA Champions League»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن الأسماء الفائزة في حملة UEFA Champions League والتي تم تغيير جوائزها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19 لتصبح قسائم سفر بقيمة 25 الف دولار بدلاً من حضور المباراة. وحصل اربعة عملاء وهم: علي محمد هاشم الجزاف، برادان براديب كومار، صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم وسنجاي فولار، على قسائم سفر بقيمة 25,000 دولار مقدمة من بنك الكويت الوطني بالتعاون مع كيوجو» Qgo». ومنحت الحملة التي بدأت في الأول من يناير الماضي وتم تمديدها حتى 31 من اغسطس 2020 عملاء الوطني الفرصة لدخول السحب تلقائياً عند استخدام بطاقات Mastercard الوطني الائتمانية، حيث ان كل دينار يتم انفاقه محلياً يؤهل العملاء للحصول على فرصة واحدة لدخول السحب، بينما يتم الحصول على فرصتين عند استخدام البطاقة لدى المطاعم، وخدمة توصيل الطلبات وعلى ثلاث فرص عند استخدام البطاقة خارج الكويت بما في ذلك الشراء عبر الانترنت. واضافة الى ذلك، اتاحت الحملة للعملاء فرصة اكبر للربح وذلك من خلال الحصول على 100فرصة اضافية عند المشاركة في مسابقة البنك والاجابة بشكل صحيح على اسم الفريق الرابح في مباريات UEFA Champions League من خلال موقع nbk.com. كما منحت عملاء الوطني من حاملي بطاقات Mastercard الوطني الائتمانية امكانية الحصول على فرصة ربح واحدة من 4 جوائز شملت قسائم للسفر.