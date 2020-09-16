الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ,29 محرم 1442
رقم العدد:
4084
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
نافذة على العراق
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
نافذة على العراق
مال وأعمال
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
المحامي رياض عبدالمحسن الصانع
د. عبدالله الحواج
ناصر الرشيدي
يوسف حجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
السفير العراقي لـ «النهار»: سنسلم الكويت اليوم 21 رفاتاً
«فيتش» تثبِّت التصنيف الائتماني لـ «KIB» عند «A+»
«الغرفة»: الالتزام بإنجاز المشاريع التنموية في مواعيدها
المشعان: التعاون بين القطاعين الخاص والعام يعزز تطوير وتنمية المجتمعات الحضرية
الكويت تفتتح «الزور».. أكبر محطة غاز مسال بالمنطقة
استقرار أسهم أوروبا
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة