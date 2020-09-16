المالكي: جميع التسهيلات للكويتيين للاستثمار في كربلاء

نافذة على العراق

أكد رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء المقدسة، احمد ماهل المالكي، أن العراق الجديد بلد منفتح على جميع الدول الاقليمية والمجاورة بهدف اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مشتركة بين هذه الدول وذلك بهدف النهوض بالواقع الاستثماري والتنموي.

وأكد المالكي في حوار موسع مع «النهار»، أن «علاقتنا بأشقائنا في دولة الكويت فوق الممتاز اذ اننا نعرب عن سعادتنا لمشاركتهم بانشاء مشاريع استثمارية واعدة بمختلف القطاعات ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع التحديات بهدف اقامة تلك المشاريع بمختلف القطاعات»، وإلى تفاصيل الحوار:

? جائحة كورونا اثرت بشكل كبير على قطاعات كثيرة ومنها قطاع الاستثمار، فما هو اجراءاتكم بهذا الخصوص لتبعثون برسالة اطمئنان للمستثمر المحلي والاجنبي؟

? لاشك ان هذه الجائحة عالمية وليست محلية والتي اثرت بشكل كبير بمختلف القطاعات ومن ضمنها الاستثمار ولكن العراق اتخذ عدة اجراءات للحد من انتشار هذه الجائحة من خلال القرارات التي اتخذتها خلية الأزمة المركزية والتي أثرت بشكل ايجابي وملحوظ لعودة الحياة الطبيعية وبشكل تدريجي لمعظم مفاصل الدولة وبمختلف القطاعات ونحن في محافظة كربلاءالمقدسة اتخذنا عدة اجراءات احترازية ووقائية للحد من تأثير هذه الجائحة من خلال القرارات التي اتخذتها خلية الأزمة المحلية لتكون محافظة كربلاء المقدسة بيئة آمنة لعودة الحياة الطبيعية لسكان المحافظة وزائريها وذلك بالالتزام بالشروط والضوابط الصحية المقرة ونحن اليوم نرى عودة الحياة بشكل طبيعي وملحوظ داخل المحافظة.

? كم يبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية في كربلاء؟ ولاسيما الكويتية؟

? حجم الاستثمارات الاجنبية حوالي 600.000.000 دولار، ولا توجد استثمارات كويتية في المحافظة.

? كيف تصف علاقتكم بالمستثمرين الكويتيين؟

? العراق الجديد بلد منفتح على جميع الدول الاقليمية والمجاورة بهدف اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مشتركة بين هذه الدول وذلك بهدف النهوض بالواقع الاستثماري والتنموي لاسيما علاقتنا بأشقائنا في دولة الكويت اذ اننا نعرب عن سعادتنا لمشاركتهم بانشاء مشاريع استثمارية واعدة بمختلف القطاعات ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع التحديات بهدف اقامة تللك المشاريع وبمختلف القطاعات.

? ما هو اكثر قطاع في كربلاء يرغب المستثمر في وضع امواله فيه؟

? تعتبر محافظة كربلاء المقدسة بيئة استثمارية أمنه اضافة الى ما تقدمه الحكومة المحلية وهيئة استثمار كربلاء المقدسة من تسهيلات للمستثمرين وعليه فان المستثمرين يرغبون بالاستثمار في مختلف القطاعات وابرزها القطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي والخدمي.

? يعاني الكثير من المستثمرين من الاجراءات الروتينية في العراق، فما هي الخطط التي وضعتموها للحد من تلك الاجراءات ولتسهيل مهمة الاستثمار في كربلاء؟

? يعد قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنه 2006 المعدل من القوانين المشجعة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء كونه يوفر حماية للاستثمارات ومنحها الضمانات والمزايا للمستثمر ولمشروعه الاستثماري مع وجود دائرة النافذة الواحدة والتي من شأنها القيام باستحصال جميع الموافقات الأصولية من مختلف الجهات القطاعية بهدف حماية المستثمر وتقليل الاجراءات الروتينية لتكون هذه الجهة هي المسؤولة عن منح الرخص الاستثمارية.

? ما ابرز المشاريع التي سيتم انجازها في الفترة المقبلة في محافظة كربلاء؟

? هناك عدد من المشاريع العملاقة التي تم انجازها عن طريق الاستثمار بعد منحها اجازات استثمارية من هيئة استثمار كربلاء المقدسة مثل (مصنع الحديد والصلب - معمل البان كالة - فندق البارون) وغيرها من المشاريع.

وهناك مشاريع اخرى قيد الانجاز منها في المرحلة النهائية مثل (مجمع درة كربلاء السكني - مجمع الريحان السكني - مول الغدير - مستشفى الدكتور احمد الوائلي - مستشفى الامراض السرطانية) وغيرها من المشاريع.

? ما ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة اليوم بالمدينة المقدسة؟

? هناك عدة فرص استثمارية متاحة للاستثمار عن طريق هيئة استثمار كربلاء المقدسة وبالتعاون مع الحكومة المحلية في عدة قطاعات ابرزها القطاع الزراعي والصناعي والتجاري بالرغم من قلة الفرص المعروضة من قبل الجهات القطاعية الا ان هيئة استثمار كربلاء المقدسة على تواصل دائم مع الحكومة المحلية لغرض خلق فرص استثمارية جديدة على مختلف القطاعات.

? ما الرسالة التي تود ارسالها للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في كربلاء في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد؟

? محافظة كربلاء المقدسة ارض خصبة للاستثمار وتمتلك مقومات طبيعية وبشرية كفيلة لانجاح اي مشروع استثماري وبمختلف القطاعات كونها تعتبر بيئة آمنة ومثالية لاستقطاب الشركات الاستثمارية من مختلف دول العالم لما تتمتع به من استقرار امني ملموس وادارة جاده لخلق فرص استثمارية حقيقة في المحافظة وبمختلف القطاعات... نحن عازمون على تذليل جميع التحديات والصعوبات في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام والعراق وكربلاء المقدسة بشكل خاص للعمل المشترك مع جميع المستثمرين الراغبين بانشاء مشاريع استثمارية واعدة تؤدي الى تنمية اقتصادية وزيادة في الانتاج وتوفير فرص عمل.

