«استثمار البصرة»: 70 % نسبة إنجاز أكبر معمل للأنابيب في العراق

نافذة على العراق

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، عن تقدم نسب الانجاز في معمل النرجس لانتاج الانابيب الاستثماري لتقارب الـ 70 % والذي يعد الاكبر في العراق.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة المهندس علاء عبد الحسين ان كلفة المشروع في مرحلته الاولى تتجاوز 5 ملايين دولار فيما ترتفع في مرحلته الثانية للتجاوز 10 ملايين دولار وتم تشييده على مساحة 25 دونما مبينا في الوقت ذاته ان المعمل يحتوي على 5 خطوط لانتاج الانابيب ثلاث منها لانتاج انابيب HDPE تتراوح اقطارها من 75 الى 800 ملم فيما يحتوي المعمل على خطين انتاجيين اخرين لانتاج انابيب UPVC تتراوح اقطارها من 110 لغاية 650 ملم. واضاف عبد الحسين ان اهمية المعمل تكمن في سد اكثر من 50 % من حاجة العراق من الانابيب لافتا الى ان الهيئة تعمل على دعم القطاع الصناعي بشكل كبير من خلال توفير كل التسهيلات للمستثمرين وبما يعمل على انشاء معامل توفر منتجاً محلياً بمواصفات عالمية يصب في مصلحة المستهلك ويقلل من المستورد.

من جانبه قال المدير المفوض للشركة المستثمرة حاتم الدراجي ان هذا المشروع بعد انجازه سوف يوفر فرص عمل لأكثر من 100 شخص ويقلل استيراد الانابيب المستخدمة في البنى التحتية والانشاءات وبمواصفات عالمية وكذلك أسعاراً تنافسية لدعم المنتج المحلي.

يذكر ان هيئة الاستثمار كانت قد منحت الاجازة الاستثمارية رقم 33 لسنة 2019 نهاية عام 2019 بمدة تنفيذ تبلغ 12 شهرا، فيما تشهد مشاريع استثمارية أخرى ممنوحة اجازة من الهيئة تسارعا ملحوظاً في نسب الانجاز.

