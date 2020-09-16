منح إجازة استثمار لبناء 1110 وحدات سكنية

نافذة على العراق

اعلن رئيس هيئة استثمار البصرة، عن منح اجازة استثمار لاقامة مشروع سكني جديد بكلفة تتجاوز 85 مليون دولار وعلى مساحة 185 دونماً.

وقال المهندس علاء عبد الحسين: ان الهيئة وضمن خططها الخاصة برفع مستوى السكن الحضري في البصرة، فقد منحت اجازة استثمارية ?نشاء 1110 وحدات سكنية قرب المدينة الرياضية تنجز خلال 8 سنوات.

وأضاف أن «المشروع يتكون من 870 وحدة سكنية افقية و240 عمودية، الى جانب مراكز تجارية واخرى صحية ومدارس ابتدائية وثانوية ورياض اطفال مع مساحات خضراء ومواقف خاصة للسيارات».

وتابع ان المشروع سيتبع احدث اساليب البناء العصري وبالتالي سيكون واجهة حضارية واعدة في البصرة.

يذكر ان هنالك 10 مشاريع استثمارية سكنية حاليا في البصرة قيد الانجاز قارب بعضها على الاكتمال.

