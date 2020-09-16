نائب الأمير: تطبيق القانون أولوية وطنية لتحقيق الإصلاح

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد. واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم حيث قدم لسموه تقريراً عن اهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية.

وقد أعرب سموه عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على جهودهم في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال الفساد بكل صوره واشكاله وترسيخ مبادئ العدالة. كما شدد سموه على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية لأنها أولوية وطنية لتحقيق الاصلاح الشامل. كما نوه سموه بأنه لا حصانة لفاسد ومعاقبة المقصر ولا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره مؤكدا سموه على تقديم وتسخير جميع اشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام الهيئة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح.

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو غياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

