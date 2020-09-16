الناصر تسلَّم أوراق اعتماد 3 سفراء

وطن النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر في ديوان عام وزارة الخارجية سفير الفاتيكان الصديقة المطران فرانسسكو باديليا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير باديليا وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

من جهة اخرى، تسلم وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان وربا وسفير هولندا يوهانس لورينتوس وسفير السودان عبدالمنعم الأمين.

وتمنى الشيخ للسفراء الجدد التوفيق في مهام عملهم وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع الكويت وبلادهم المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

على صعيد اخر، استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية المهندسة جنان الشهاب حيث هنأها وأشاد بجهودها ومساهماتها المقدرة نحو رفع راية الكويت في المحافل الدولية وبين صفوف الأمم وذلك من خلال فوزها بالميدالية الذهبية وحصولها على جائزتين دوليتين كأفضل امرأة مخترعة على مستوى العالم في معرض تورونتو الدولي للاختراعات في كندا لعام 2020، متمنيا لها كل التوفيق والسداد في المستقبل والمزيد من التقدم والعطاء رفعة للكويت وعزتها.

