الكويت دعت المجتمع الدولي لحمل الحوثيين على السلام

وطن النهار

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة وترويع الآمنين فيها عبر استهدافها بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن هذه الأعمال العدائية تعد تحديا للقانون الدولي والإنساني وإمعانا في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة وتستوجب تحركا سريعا للمجتمع الدولي لوضع حد لها وحمل جماعة الحوثي على التجاوب مع الجهود الدولية باستئناف مفاوضات السلام وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

