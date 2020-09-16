الرحمة العالمية أطلقت مشروع «مجمع القدس الوقفي»

وطن النهار

أطلقت جمعية الرحمة العالمية مشروع «مجمع القدس الوقفي» الذي يهدف إلى دعم صمود أهلنا في القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث التحديات الخطيرة التي تتعرض لها المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب فلسطين في جمعية الرحمة العالمية د. وليد العنجري: إن المشروع وقف دائم بإذن الله تعالى يصرف من ريعه السنوي على المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية في منطقة القدس، ورعاية الأيتام والأسر المتعففة والأرامل، وتمويل المشروعات الإنسانية لأهلنا المقدسيين، ودعم ترميم البيوت في البلدة القديمة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن الوقف أثر يدوم، وأجر لا ينقطع، ينتهي العمر ولا ينتهي الأجر بإذن الله تعالى، وهذا الوقف المبارك (وقف مجمع القدس التنموي) هو نصرة ورعاية وتنمية وإغاثة، ريع دائم لنصرة المستضعفين، وإغاثة الملهوفين، وخدمة أولى القبلتين، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال.

وبين أن واجب المسلمين تجاه الأقصى والقدس هو الحفاظ على مسرى نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- ولاسيما في هذا الزمان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إعذارا إلى الله تعالى.

وناشد العنجري أهل الخير أن يبادروا للإسهام في «وقف مجمع القدس التنموي»، مشيرا إلى أنه يمكن التبرع للمشروع من خلال موقع الرحمة العالمية على الإنترنت www.khaironline.net أو الخط الساخن 1888808 أو من خلال فروع الرحمة العالمية المنتشرة عبر مناطق الكويت.

