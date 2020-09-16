«الأبحاث» أنجز دراسة عن الأداء الاقتصادي الآسيوي والأوروبي

وطن النهار

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية، عن نشر دراسة حول تعزيز البحث والتطوير من أجل أداء اقتصادي مستدام للنماذج الآسيوية والأوروبية والكويت بدعم وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، واوضح أن نشر البحث تم في مجلة عالمية مرموقة، باعتبار أن الاستثمار في البحث العلمي يعزز أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، حيث اختص الهدف التاسع في تعزيز الإنفاق على البحث العلمي والتطوير لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، قال الباحث العلمي بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد والمشرف على الدراسة د. علي الحمود، إن هذا البحث العلمي يهدف إلى دراسة مؤشرات البحث والتطوير بين الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط، ??بما في ذلك النماذج من دول آسيا وأوروبا والكويت، حيث تم تقديم نموذج للإنفاق على الأبحاث البيئية في الكويت، وأظهرت النتائج العلاقة المباشرة بين الإنفاق على البحث والتطوير وعدد الباحثين ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الحمود، أن الإنفاق الحالي على البحث والتطوير في الكويت قدّر بنحو 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير مقارنة مع ??الدول العالية والمتوسطة الدخل، وكذلك دول المنطقة كالإمارات العربية المتحدة، علاوة على ذلك قلة عدد الباحثين في الكويت والذي أدى إلى انخفاض الاستثمار في البحث والتطوير، ما اسهم بدوره في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن زيادة عدد الباحثين والإنفاق على البحث والتطوير، وعدم الركون إلى مورد اقتصادي رئيس (البترول)، يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، منوها بأهمية هذه الاجراءات حيث تولّد حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

