«التربية»: اختبارات ورقية لطلبة المنازل والحالات الخاصة

وطن النهار

ترأس ‏وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، اجتماع لجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي الحالي، وأكد على متابعة ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في اجتماع مجلس الوكلاء بالغاء عقدي الحافلات التابعة للنقليات والتغذية وذلك نظراً لصدور القرار الوزاري بشأن التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 وتوصيات وزارة الصحة وارشاداتها الخاصة بعمليات النقل الفردي وليس الجماعي. من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة، ان اعلان نتائج الدور الاول الأحد المقبل بحسب التعديلات التي طرأت على قرار رقم (1) بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، أصدرت وزارة التربية، جدول الامتحانات للعام الدراسي 2019/2020 الخاصة بطلبة المنازل الدارسين في صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في القسمين العلمي والادبي وعددهم يقارب الـ 2000 طالب، وكذلك جداول امتحانات الحالات الخاصة (الدور الثاني) بمختلف المدارس الحكومية والخاصة والتعليم الديني واحصائياتهم غير دقيقة باعتبار ان الحالات تختلف بحسب المواد، المقرر انطلاقها في الـ 27 من الشهر الحالي. وأشارت التربية، الى أن الطلبة الدارسين في الصف الثاني عشر للقسم العلمي سيخضعون الى الاختبارات الورقية وفق الآلية التقليدية السابقة مع التأكيد على الاجراءات الاحترازية الصحية، حيث ستنطلق اولى اختباراتهم في مادة الرياضيات يوم الاحد في السابع والعشرين من الشهر الحالي ثم يليه اختبار مادة الاحياء ثم اللغة العربية ثم الكيمياء ثم اللغة الانكليزية في حين يكون يومي الجمعة والسبت راحة، ويختبر الطلبة يوم الاحد في الرابع من اكتوبر المقبل بمادة الفيزياء ثم التربية الاسلامية ثم القرآن الكريم وحتى الاختبار الاخير في مادة الدستور وحقوق الانسان.

وأوضحت، أن الدارسين في الصف الثاني عشر للقسم الادبي ستنطلق اختباراتهم بمادة اللغة الفرنسية ثم يليه في مجال قضايا البيئة والتنمية المعاصرة ثم اللغة العربية ثم تاريخ العالم الحديث والمعاصر ثم اللغة الانكليزية ويليهم يومي الجمعة والسبت راحة، ثم يختبرون بمادة الفلسفة ثم يليها التربية الاسلامية ثم القرآن الكريم ثم الدستور وحقوق الانسان واخيرا الاحصاء.

ولفتت الى أن اختبارات طلبة الصف الثاني عشر الدارسين في نظام التعليم الديني ستنطلق في السابع وعشرين من الشهر الحالي في مجال تجويد القرآن الكريم ثم يليه النقد والبلاغة ثم المجالات القرآنية والتعبير والقراءة ثم النحو والصرف ثم المنطق القديم، مشيرة الى أنهم سيختبرون في مجالي اللغتين الانكليزية والفرنسية في الرابع من اكتوبر المقبل، ويليهما في اليوم التالي اختبار التفسير ثم الاجتماعيات ثم الحديث الشريف ثم المجالات الادبية والعروض وتاريخ الادب ثم الفقه التحريري.

وأكدت أن طلبة الحادي عشر في القسم العلمي ستنطلق اختباراتهم بمادة الفيزياء ويليها التربية الاسلامية ثم الاحياء ثم اللغة الانكليزية ثم اللغة العربية ثم راحة يومي الجمعة والسبت، ثم يعاودون اختباراتهم في الرابع من اكتوبر باختبار مادة الرياضيات ثم يليه اختبار الكيمياء ثم الجيولوجيا ثم القرآن الكريم.

وذكرت أن طلبة الحادي عشر في القسم الادبي سيختبرون الاحد المقبل بمادة مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد ويليه مادة التربية الاسلامية ثم اللغة الفرنسية ثم اللغة الانجليزية ثم اللغة العربية على ان يكون يومي الجمعة والسبت راحة، في حين سيختبرون يوم الاحد في الرابع من اكتوبر المقبل بمادة التاريخ الاسلامي ويليه الاحصاء ثمي مبادئ علم النفس وعلم الاجتماع ثم القرآن الكريم.

