«الإعاقة»: فتح باب البعثات الخارجية

وطن النهار

اعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، فتح باب التقديم للبعثات الخارجية للعام الدراسي 2020/2021 على أن يبدأ التسجيل اعتبارا من امس وحتى 30 سبتمبر الحالي وذلك خلال الدوام الرسمي، مؤكدة أنه لن يتم استلام اي طلب بعد هذا التاريخ ويتم تقديم جميع الطلبات لدى قطاع التعليم والتأهيل في مبنى الهيئة.

وأوضحت «الهيئة»، أن شروط التقديم للبعثة شملت أن يحمل المتقدم شهادة اثبات اعاقة حديثة صادرة من «الهيئة» للاعاقات السمعية والبصرية والحركية والجسدية سواء كانت اعاقة متوسطة او شديدة، وذلك بالاضافة الى الاعاقة التعليمية من ذوي صعوبات التعلم، مؤكدة أهمية أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة بالنظام الموحد أو ما يعادلها بقسميها العلمي والادبي، على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة 3 أعوام دراسية من تاريخ التخرج للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات في «الهيئة».

وأشارت الى أنه يشترط على الحاصلين على شهادة الثانوية الاجنبية من داخل الكويت أو خارجها او من احدى الدول العربية تقديم معادلة للشهادة من ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية، على ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاماً وألا يزيد عن 25 عاما عند تقديم الطلب خلال فترة الاعلان، مؤكدة ضرورة ألا تقل نسبة الطالب المقدم للبعثة عن 75% لتخصصي العلمي والادبي لجميع الاعاقات ما عدا صعوبات التعلم بنسبة 80% لتخصصي العلمي والادبي.

وأوضحت انها ستقبل شهادات الخريجين للاعوام (2017/ 2018) و(2018/2019) و(2019/2020)، على ألا يكون الطالب مقيدا او مسجلا في احدى المؤسسات التعليمية أثناء تسجيله في البعثة، وألا يكون قد صدر قرار بايفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو قبل بمنحة دراسية وانتهت بالفصل أو الانسحاب بعد التحاقه بها، وألا يكون موظفا في أي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة اخرى.

ودعت الراغبين بالتقدم الى مراجعة «الهيئة» شخصيا مع ولي الامر مصطحبا صورة شهادة اثبات الاعاقة حديثة ونسخة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ونسخة مصدقة عن كشف تقدير الدرجات لمرحلة الثانوية العامة عن الاربع سنوات من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر باللغتين العربية والانكليزية، بالاضافة الى تقرير طبي أو اختبار ذكاء حديث وذلك بعد قبول البعثة، مشيرة الى أهمية ارفاق نسخة عن اختبارات (الآيلتز/ توفل) ان وجد، ونسخة عن القبول الاكاديمي الذي حصل عليه المتقدم او لمرحلة اللغة ان وجد، فضلا عن احضار صورة البطاقة المدنية وصور جواز السفر وصور البطاقة المدنية لولي الامر.

