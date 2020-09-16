«التربية» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف رؤساء أقسام في ديوان الوزارة

وطن النهار

أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قسم رواتب مناطق العاصمة والفروانية ومبارك الكبير بمراقبة الرواتب الادارة المالية التابعة لقطاع الشؤون المالية، مشترطة على الراغب في شغل الوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص (محاسبة – بنوك – اقتصاد – تمويل – تأمين ) وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 6 سنوات، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصص (محاسبة – بنوك – اقتصاد-تمويل-تأمين) أو ثانوية عامة بالاضافة الى دورة سنتين أو ما يعادلهما وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 10 سنوات، بالاضافة الى أن يكون حاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين واجادة استخدام الحاسب الآلي، علاوة على دورات تدريبية تخصصية تخدم المجال الوظيفي وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

