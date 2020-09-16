الجوعان: ضمّنوا المناهج التعليمية دروساً عن ثقافة السلام

وطن النهار

دعت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، الى ضرورة تضمين المناهج التعليمية قيمة ثقافة السلام والعمل على تعزيزها ومطالبة مجلس وزراء التربية والتعليم العربي في الوطن العربي بالأخذ بها، مشددة على أهمية اعتماد مناهج تعليمية حديثة تواكب التطور العالمي في مجال التعليم.

وأوضحت في تصريح لـ «النهار» أنها شاركت في منتدى الثقافة القانونية في الوطن العربي الذي عقد برعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة بالتعاون والتنظيم المشترك بين المركز العربي بالقانون وادارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية وشارك فيها أكثر من 350 خبيرا في جلسات مكثفة امتدت 3 أيام لمناقشة قضايا الارهاب والإشاعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت، وبينت انه تمخض عن صدور التقرير العلمي و50 توصية نتجت عن ابحاث المنتدى ودراساته واوراقه العلمية وكلماته الافتتاحية ومحاضرات المشاركين ومداخلاتهم.

وأكدت، أنها تقدمت بتوصيات خاصة في المجال التعليمي وأخرى خاصة في مجال الاعلام، مشيرة الى أهمية نشر ثقافة السلام على كافة المستويات ومطالبة مجلس وزراء الاعلام العرب بنشر هذه الثقافة، معربة عن آملها لتأسيس آلية وطنية لتنظيم الاعلام ومرصد اعلام وطني يهدف الى رصد وتحليل وتفنيد خطاب الاعلام الاقصائي.

وشددت الجوعان، على ضرورة ترسيخ مفاهيم الاعتدال وتقبل الآخر وبث وسائل اعلامية بمختلف اللغات والتأكيد على عدم ربط العنف والارهاب بالدين الاسلامي، منوهة الى أهمية نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعارف والتعايش السلمي بين أتباع الديانات ودعم المشاركة في الفعاليات وتطوير وتعزيز البرامج الوقائية والعلاجية والملائمة.

وأشارت الى أن توصيات المنتدى التي صدرت فبراير الماضي قبل انتشار جائحة كورونا شملت 50 توصية عن المشاركين في منتدى تحديات الثقافة القانونية لمواجهة التحديات سالفة الذكر والتي تعد الاكثر اهمية خلال هذه الفترة الفارقة في مسيرة الوطن العربي بغية الوصول لحلول عملية قابلة للتطبيق من الأطراف المعنية بها كافة، بما يمثله الوعي بالقانون من وقاية مبكرة من تلك الجرائم المستحدثة.

وبينت أن المنتدى شهد مشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وكوكبة من البرلمانيين والسفراء والدبلوماسيين والمحامين والحقوقيين والقضاة، بالاضافة الى أعضاء نيابة وادعاء عام وهيئات قضائية وقضاء عسكري وضباط شرطة وجيش وجهات رقابية وأساتذة جامعيين وباحثين وخبراء واعلاميين، الى جانب الممثلين عن المنظمات الدولية والعربية والمجتمع المدني ومعلمين ودعاة وأدباء ومفكرين ومثقفين وشخصيات عامة معنية.

ولفتت الى أنه جاء في التقرير العلمي لمنتدى تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي بالتأكيد على أن هذا المنتدى يعتبر خطوة مهمة لتفعيل الجهود السابقة لعمل المركز العربي للوعي بالقانون خلال 12 عاما مضت، لتحقيق الهدف الأسمى لنشر الخطة القومية الثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية في جوانبها التطبيقية التخصصية في مقدمتها مواجهة التحديات التي يمكن أن تعوق تحقيق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي.

وذكرت أن التقرير شمل التوصيات وأكد أن «الخطة القومية العربية قدمت عددا من الآليات المنوط بها الاضطلاع بهذا الدور المحوري في نشر ثقافة الوعي بالقانون، لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهما ومعرفة وعلما وعملا وسلوكا وتطبيقا وقدوة وتحفيزا للآخرين، مشيرة الى أن من أهم تلك الآليات مؤسسات التعليم والمؤسسات الثقافية ووسائل الاعلام والمحاكم والبرلمان والمجالس المحلية والمجالس القومية والأكاديميات العلمية ومراكز الشباب ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والاقليمية».

وأضافت: «نشأت فكرة المنتدى من التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في الشباب وما تبثه وتنشره من معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة أدت بالفعل ويمكن أن تؤدي الى جرائم في حق الأوطان والشعوب»، مبينا أن المنهج العلمي للمنتدى اعتمد على طرح عدد من محاور النقاش، دارت حولها مداخلات المشاركين ومقترحاتهم ورؤاهم مما أتاح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للحديث والمناقشة.

وأوضحت أن المجتمعين ناقشوا عددا من أهم تلك التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية

في تلك الآونة وهي مواجهة الارهاب باعتباره جريمة منظمة، وكثرة الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتزييف الوعي الجمعي العام، وانتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت التي درجنا عليها والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني بين مختلف فئات الشعب وأعماره للحفاظ على الأوطان والأمم والشعوب مما يتهددها من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي.

