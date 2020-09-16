مجلس الأمة يبحث خياراته «المفتوحة»: التعطيل أو مد دور الانعقاد واللجوء لـ«التكميلي»

وطن النهار

ارتفع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا الى ثمانية حتى الآن، وارتفع معه احتمال عدم عقد جلسة الثلاثاء المقبل، وسيحسم الامر بعد ظهور نتائج الفحوصات الجديدة التي سيجريها النواب السبت المقبل.

وكان النواب مبارك الحجرف وصفاء الهاشم ومحمد الدلال أعلنوا اصابتهم بالفيروس ليضافوا الى زملائهم عبدالوهاب البابطين وفيصل الكندري ويوسف الفضالة وعادل الدمخي.

وكشف مصدر برلماني لـ «النهار» ان هناك عدة احتمالات للإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ظهور إصابات جديدة بين صفوف النواب منها تأجيل الجلسة وربما عقد اجتماع عن بعد مع الحكومة لأخذ رأيها في مد دور الانعقاد او عقد دور تكميلي.

وزاد : بما ان الوضع خطير ويخشى من إصابة بعض الوزراء فليس مستبعدا ان يتم تعطيل المجلس لمدة لا تزيد على شهر ثم الذهاب للانتخابات وهذا الاجراء دستوري بحت. وكشف المصدر ان عددا من النواب طالبوا بفض دور الانعقاد والذهاب الى الانتخابات مشيرا الى ان هذه المطالبات لن يتم إغفالها في حالة عقد اجتماع حكومي نيابي عن بعد.

من جهتها، أبدت النائب الهاشم غضبها قائلة «احترمت ومازلت كل الاشتراطات والاحترازات وأطيع الأوامر الصحية ولا أتواجد فى اي تجمعات وحريصة على الكمام والابتعاد لمسافات كافية، لكن غضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى بعض النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس ومع ذلك حضر الجلسة، معرضاً حياتنا وحياة أسرنا للخطر». بدوره، قال النائب رياض العدساني ان الـ 12 نائبا الذين تضخمت حساباتهم منهم خمسة أحيلوا للنيابة والمحكمة، ونائبان أحيلت ملفاتهما الى وحدة التحريات، وأربعة الى امن الدولة، ونائب الى مكافحة الفساد، موضحا انهم متورطون في شبهات غسل اموال وتضخم وايداعات وتحويلات داخل الكويت وخارجها واسهم وعقارات، وتحويلات مالية مشبوهة. واضاف: تابعت هذه الملفات من بداية البرلمان وحتى الان، اذ لا يمكن للمشرع ان يراقب الحكومة ويكون مستفيدا منها، مشيرا الى ان اخطر ما يكون هو ان تتضخم حسابات المشرع ويكون في وضع مشبوه، ولهذا يجب التحقق ومحاسبة كل متقاعس ومتجاوز ومخالف.

