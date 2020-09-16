«البلدي»: 20 % نسبة البناء في حديقة جنوب الصباحية و5 % للتجاري

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير حديقة جنوب الصباحية بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5% ونسبة البناء 20% من كامل مساحة الحديقة الكلية البالغة 71984متراً مربعاً، كما تمت الموافقة على طلب الشركة تطوير شاطئ العقيلة بلاج «7» بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5% ونسبة البناء 20% من كامل مساحة شاطئ العقيلة البالغة 57315 متراً مربعاً. واكد رئيس اللجنة حمدي نصار انه تم تأجيل استحداث طريق مختصر لربط مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الكويت ،كما تم تأجيل كتاب الهيئة العامة للرياضة بشأن إعادة تخصيص موقع نادي الشباب الرياضي «القديم» في منطقة الأحمدي ليتم تخصيصه لنادي برقان الرياضي. واشار إلى ان اللجنة وافقت على طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بترخيص خلاطة مركزية بمنطقة الزور لاحدى الشركات الإنشائية.

