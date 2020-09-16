تسجيل 829 إصابة جديدة و718 تماثلوا للشفاء من «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 829 اصابة جديدة بمرض «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 96301 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 568.

وقال الوزارة في بيان صحافي ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9514 حالة. وأشارت الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4534 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 684204 فحوص.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق شفاء 718 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 86219 حالة.

