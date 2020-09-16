الشطي: جودة الخدمة الصحية تستدعي رعاية الهيئات الطبية

وطن النهار

بينما يواجه العالم جائحة (كوفيد-19) باعتبارها من اكبر التحديات التي يشهدها مجال الرعاية الصحية وسلامة المرضى فقد جسد شهداء الصفوف الأمامية الذين رحلوا وهم يكافحون المرض الى جانب اخوانهم في «الجيش الأبيض» الرسالة الانسانية لسلامة المرضى ومأمونية الرعاية الصحية.

وعلى اعتاب اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف غدا وتحتفل به منظمة الصحة العالمية (في 17 سبتمبر) كل عام ثمة تركيز على تعزيز الفهم العالمي لسلامة المرضى وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية والنهوض باجراءات عالمية ترمي الى تحسين سلامة المرضى والحد من الأذى الذي يصيب المرضى ويترسخ اصل ذلك اليوم في المبدأ الأساسي للطب وهو (عدم الاضرار في المقام الأول). وقال مدير منطقة الأحمدي الصحية

د. احمد الشطي لـ«كونا» ان وزارة الصحة بهذه المناسبة تستذكر ابطالها في الصفوف الأمامية في كل المواقع ومختلف المواقع وتنوع مسميات وتخصصات اعضاء الفريق الطبي ويتزامن كذلك مع بعض وفيات اعضاء الفريق الطبي في الصفوف الأولى للتصدي لجائحة «كورونا».

وأضاف ان مأمونية الممارسة الطبية تشمل مزودي الخدمة الصحية والمستفيدين منها على حد سواء وأن سلامة العاملين في الرعاية الصحية من سلامة المرضى وبذات الأهمية والأولوية لأن ذلك جزء اصيل من جودة الخدمة التي يسعى اليهاالجميع.‏

وذكر ان المخاطر المهنية للعاملين بالفريق الطبي متنوعة وأكثر تعقيدا مما قد يتصور البعض من رداء ابيض وسماعة طبية فهناك ايضا المخاطر المهنية الفيزيائية كالتعرض للاشعاع او مخاطر كيميائية كغزات التخدير او مخاطر حركية كآلام الظهر والانزلاق او مخاطر نفسية كالاكتئاب والتوتر المهني والاحتراق الوظيفي اضافة الى المخاطر البيولوجية ولعل آخرها جائحة (كوفيد-19) وقبلها الايدز والتهاب الكبد والسحايا والدرن.

وأكد ان مجمل ذلك ينعكس على الخدمة الصحية والممارسة الصحية «ونحن احوج ما نكون الى تجنب الاحتراق الوظيفي بينهم مع مزيد من العمل والقليل من الاجازات وسط ظروف غير طبيعية.وبين ان وزارة الصحة درجت على تنظيم احتفالية سنوية تمنح بموجبها «نجمة السلامة» تهدف الى تحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية واختارت شعار هذا العام «مقدم خدمة صحية آمنة يعني مريضا آمنا» داعية جميع المستشفيات الى المشاركة بالاحتفالية مع مراعاة الاشتراطات الصحية اثناء هذه الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على سلامة المرضى وسلامة العاملين على حد سواء.

