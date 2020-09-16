المهدي: 58 % من مشاريع خطة التنمية أصابها التأخير

وطن النهار

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان 40% من المشاريع متوافقة مع الجدول الزمني و2% متقدمة بينما 58% من المشاريع متأخرة.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي امس عن تقرير المتابعة نصف السنوي للخطة الانمائية 2019/2020 ان اجمالي المشاريع المدرجة في الخطة تبلغ 135 مشروعاً، بينها 51 مشروعاً في المرحلة التحضيرية بنسبة 38%، و75 مشروعا في المرحلة التنفيذية بنسبة 56%، و5 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4%، فضلاً عن 3 مشاريع انجزت بنسبة 2% ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1%. وقال ان اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من 2019/2020 بلغ 620 مليون دينار، بينما بلغ في النصف الاول من العام 2018/2019 مليار و88 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي الانفاق في النصف الاول من العام 2017/2018 حوالي 515 مليون دينار. وذكر ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2019/2020 بلغت 3.3 مليارات دينار بينما بلغ اجمالي الاعتمادات المالية في خطة 2018 /2019 مبلغ 3.8 مليارات دينار وبلغت 2.9 مليار دينار في خطة السنة السابقة 2017/2018.

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، اوضح مهدي انها بلغت 581 تحديا، منها 212 تحدياً اداريا، و104 تحديات مالية، و161 تحدياً فنيا، و85 تحدياً لدى جهات رقابية و19 تحدياً لأسباب تشريعية، مؤكداً انه تم حل 465 تحديا بنسبة 80% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.

وعن المشاريع الاستراتيجية ذكر ان نسبة الانجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 98.8%، ومشروع مصفاة الزور 95.4%، ومشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة 95.2%، ومشروع مدينة المطلاع بلغت 58%، ومشروع ميناء مبارك بلغت 52.7%، ومشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 بلغت 35.1%، بيما بلغت في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 54.8%، وفي مشروع مستشفى الصباح الجديد 73%.

وبشأن تأثير «كورونا» على المشاريع ذكر ان التأثير سيظهر بوضوح في التقرير المقبل وسيتم الاعلان عنه في تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020/2021، مبيناً ان جهود الجهات وخاصة فريق متابعة التقارير لم توقف خلال الازمة من المتابعة عبر الانظمة الآلية.

متابعة كاملة

ومن جانبها قالت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة نادية الهملان ان تقارير متابعة خطط التنمية السنوية يأتي في اطار الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 7 بشأن التخطيط التنموي تعد دليلاً على الشفافية والتعاون الايجابي بين جميع الأطراف المشاركة في مسيرة التنمية. وأضافت ان الأمانة العامة تسعى الى بناء منظومة اعداد ومتابعة متكاملة لكل المشاريع التنموية مع اعطاء اهمية خاصة لمتابعة المشاريع الاستراتيجية واعداد التقارير الدورية التي تعكس اداء تلك المشاريع من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة اضافة الى الموقف التنفيذي لكل مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشاريع فضلا عن الاستمرار في تدريب الكوادر الوطنية المتعاملة مع نظام المتابعة الآلي سواء في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية او في الجهات المشاركة في الخطة. وأشارت الهملان الى ان نتائج التقرير تستند الى البيانات التي تقوم الجهات المشاركة في الخطة بادراجها في النظام الآلي للمتابعة بالاضافة الى الزيارات الميدانية للمشاريع.

