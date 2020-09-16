«السكنية»: افتتاح فرع جديد لخدمة المواطن في «الأفنيوز»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن افتتاح فرع لمركز خدمة المواطن في مجمع «الافنيوز» في المرحلة الثانية بالسرداب والبدء في استقبال المواطنين لانجاز معاملاتهم. واشارت الى ضرورة الحجز المسبق للمواعيد من خلال منصة (متى) الالكترونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لتنظيم عملية استقبال المواطنين في ظل الظروف الحالية، مؤكدة حرصها البالغ على توفير الوقت والجهد على المواطنين في انجاز معاملاتهم، وحفاظا على سلامتهم في تطبيق الاشتراطات الصحية التي اقرتها السلطات الصحية.

يذكر ان المؤسسة تستقبل المواطنين في ادارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي خلال الفترة الصباحية، وكذلك فرع الجهراء خلال الفترة الصباحية، وفترتين صباحية ومسائية في فرعي الحكومة مول ببرج التحرير ومقسم القرين.

