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وطن النهار

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«الصحة»: وقف العمل الإضافي


أصدر وكيل وزارة الصحة بالانابة د. عبدالرحمن المطيري، قراراً يقضي بوقف العمل بالقرارات الادارية الصادرة بشأن تكليف موظفي الوزارة والمرافق التابعة لها بالعمل الاضافي لمدة ثماني ساعات يومية اعتباراً من 1/10/2020. وجاء بالقرار انه بناء على القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2009 بالسماح بتقديم الخدمات الصحية بالفترة المسائية وفق الضوابط المقررة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2020 بزيادة عدد ساعات العمل المسائي ليكون بحد اقصى ثماني ساعات في اليوم وعلى مدار الأسبوع فانه بناء على مقتضيات مصلحة العمل تقرر العمل بالقرارات الادارية الصادرة بشأن تكليف موظفي الوزارة والمرافق التابعة لها بالعمل الاضافي لمدة ثماني ساعات يومية اعتبارا من 1/10/2020.


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