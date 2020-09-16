«النجاة» تنظم حملة لإغاثة السودان

وطن النهار

انطلاقاً من دورها الانساني تجاه اغاثة المنكوبين في الدول الشقيقة تطرح جمعية النجاة حملة عاجلة لاغاثة الناجين من فيضانات السودان، والتي تعتبر الأشد منذ مئة عام حيث ادت الى تشريد اكثر من نصف مليون انسان وموت العشرات وتدمير البنية التحتية والمحاصيل الزراعية وغيرها من التداعيات الخطيرة التي تسببت بها الفيضانات. وفي هذا الصدد قال مدير ادارة الموارد والحملات بالنجاة الخيرية عمر الشقراء: ان الحملة تستهدف تقديم الغذاء والدواء والكساء لآلاف الأسر التي تشردت بسبب الفيضانات. وتبلغ قيمة السهم 30 دينارا، وباب المساهمة متاح للجميع كل قدر استطاعته، داعيا الجميع للمشاركة في هذه الحملة لاحتواء الكارثة والمسارعة في تقديم المواد الاغاثية لتخفيف من معاناة المتضررين.