الحدود البرية مفتوحة للمغادرين والقادمين من السعودية

أول النهار

فتحت المنافذ البرية الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية أبوابها في الاتجاهين ذهاباً وإياباً، امس بعد اغلاق دام 6 اشهر بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واعلنت السفارة السعودية عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وأوضحت السفارة انه وحرصا على سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عند المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.

وشددت الإدارة العامة للمنافذ الحدودية، على عدم السماح بدخول المسافرين إلى البلاد، إلا ومعهم شهادة PCR المعتمدة التي تثبت خلوهم من الفيروس، وألا تزيد صلاحيتها عن 96 ساعة بالنسبة للقادمين على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، كما أن على المغادرين ضرورة استخراج نفس الشهادة حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد ودخول المملكة العربية السعودية. واكدت انه في حالة وجود خادم او خادمة يجب الحصول على تأشيرة دخول للمملكة صادرة من السفارة السعودية لدى الكويت ويسمح لهم بالدخول كمرافقين. وتضمنت شروط «السعودية» للمسافرين إلى المملكة، إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وأن جميع الضيوف سيخضعون للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، داعية جميع ضيوفها إلى تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما، بحسب صحيفة «عكاظ».

واشتملت الشروط على تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة، والدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مطالبة الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

