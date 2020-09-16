نائب الأمير: لا تهاون.. ولا حصانة لفاسد تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية

الأولى

شدد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على أهمية تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية لأنها أولوية وطنية لتحقيق الاصلاح الشامل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر بيان أمس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم حيث قدم لسموه تقريرا عن اهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية.

كما نوه سموه بأنه لا حصانة لفاسد ومعاقبة المقصر ولا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، مؤكدا سموه على تقديم وتسخير جميع اشكال الدعم اللازم من الدولة لضمان قيام الهيئة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها متمنيا لهم سموه التوفيق والنجاح.

وقد أعرب سموه عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على جهودهم في المتابعة مع الجهات المعنية لترجمة ميثاق النزاهة في استئصال الفساد بجميع صوره واشكاله وترسيخ مبادئ العدالة.

