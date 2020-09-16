التجديد للدعيج رئيساً للجنة العليا للعفو الأميري

الأولى

جدد المجلس الاعلى للقضاء تعيين المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج رئيسا للجنة العليا للعفو الاميري. وذكر بيان صادر عن المجلس انه تقرر ضم اعضاء جدد الى عضوية اللجنة هم: مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، مدير نيابة التعاون الدولي طلال الفهد ومدير نيابة الفروانية فيصل الحسن. واصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح امس قرارا بتعديل اسم لجنة العفو لتصبح «اللجنة العليا للعفو الاميري» مع اضافة اعضاء آخرين اليها هم: ناصر الدرعان من الديوان الاميري، الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء طلال معرفي، مدير عام تنفيذ الاحكام العميد ناصر اليحيى، العقيد خالد الديحاني من الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والمقدم عمر العلي من الادارة العامة للشؤون القانونية. وسوف تبحث اللجنة العليا قواعد العفو الاميري عن المساجين لعام 2021 ومن المتوقع ان تضع تعديلات جديدة وجوهرية على قواعد الافراج عن الموقوفين للمساعده في اطلاق سراح اكبر عدد خلال العام المقبل في الاعياد الوطنية والنظر في الاحكام المحرومة من العفو الاميري ومنها قضايا غسل الاموال وامن الدولة وازدراء فئات من المجتمع واثارة الفتنة الطائفية أو القبلية.