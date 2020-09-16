الإمارات والبحرين توقعان «أبراهام» مع إسرائيل

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واشنطن - الوكالات: وقعت الامارات العربية المتحدة والبحرين امس في واشنطن وبرعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب «اتفاق ابراهام» لتطبيع العلاقات مع اسرائيل الذي اعتبرته ابوظبي «خطوة تاريخية في المنطقة» بينما رأت البحرين انه امر حيوي يستجيب «لأولوية حماية مصالح وكيان الدولة».

واستبق الرئيس الأميركي حفل التوقيع الذي استضافه في البيت الابيض مؤكدا ان خمس او ست دول اخرى ستوقع اتفاقيات سلام مع الدول العربية معتبرا ان توقيع اتفاقيي سلام بين اسرائيل وكل من الامارات والبحرين يمثل «يوما تاريخيا».

من جهة ثانية قال ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان ايران «ستلجأ الينا قريبا» مشيرا الى ان الايرانيين « طلبوا توقيع اتفاق جديد فقلت لهم ان ينتظروا الى ما بعد الانتخابات».

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو امس ان دولا اخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع اسرائيل، مشيرا الى ان الكثير منها ستلتحق بالسلام معها. وابلغ بومبيو المجلس الأطلسي ان «الاتفاقين نتيجة عمل استمر عدة سنوات». بينما قالت مستشارة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب، في تغريدة ان «التاريخ يصنع في البيت الأبيض».

من جهته اكد وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد، ان «توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل، خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة ومواجهة التحديات»، كاشفا ان العام المقبل سيشهد «اقامة مجموعات دائمة بين الامارات واسرائيل لتبادل بعثات الدراسة وغيرها من المشاريع الصغيرة التي ستحمل الى العالم رسالة سلام».

بدوره اكد وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ان اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل» يأتي في اطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا الامر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

ومثل الشيخ عبد الله بن زايد الجانب الاماراتي في التوقيع على معاهدة السلام، في حين مثل خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني بلاده في توقيع اتفاقية اعلان تأييد السلام. وتمثل الجانب الاسرائيلي في التوقيع على المعاهدة، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.