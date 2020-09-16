وزير البلدية بحث أسباب تفاوت «النظافة» بين المحافظات

الأولى

شكل وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة على مستوى المحافظات الست.

وجاء في قرار التشكيل: تختص اللجنة بدراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة بجميع المحافظات من خلال الجولات الميدانية والشكاوى الواردة للبلدية فضلا عن قياس مستوى النظافة وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة وبيان سبب تفاوت نسبة النظافة بين المحافظات واقتراح الحلول المناسبة لتلك المشكلة.

وجاء ضمن المهام دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بأعمال وتنفيذ عقود النظافة بالبلدية خلال السنوات الخمس الأخيرة وبيان مدى معالجة تلك الملاحظات واقتراح جميع الحلول اللازمة لتلافيها مستقبلا.