ارتفاع حالات الإصابة اليومية بـ«كورونا» إلى 18 %

الأولى

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 829 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96301 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 568.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 718 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 86219.

وقالت في بيان صحافي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9514.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4534 ليبلغ مجموع الفحوصات 684204 ما يعني ارتفاع معدل الاصابة بفيروس كورونا الى 18%.

من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. عبد الرحمن المطيري، قراراً بوقف تكليف موظفي الوزارة والمرافق التابعة لها بالعمل الإضافي لمدة ثماني ساعات يومية اعتباراً من اول اكتوبر المقبل.