3 حالات لدخول السعوديين إلى البلاد

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فتحت المنافذ البرية الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية ابوابها في الاتجاهين ذهاباً واياباً، امس بعد اغلاق دام 6 اشهر بسبب تداعيات كورونا.

وكشفت مصادر امنية ان السماح للسعوديين بدخول البلاد يشمل 3 حالات ممن يقيمون في الكويت ولديهم بطاقات مدنية صالحة او ممن لديهم اقارب من الدرجة الأولى بالاضافة الى العاملين في الجهات الحكومية وتطلب جهات عملهم السماح بدخولهم.

وشددت المصادر على عدم السماح بدخول المسافرين الى البلاد، الا ومعهم شهادة الـ PCR معتمدة تثبت خلوهم من الفيروس، شريطة الا تزيد صلاحيتها على 96 ساعة بالنسبة للقادمين على ان يخضعوا للحجر المنزلي 14 يوماً والتسجيل في برنامج شلونك.

واعلنت السفارة السعودية عن اعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من اليوم الأربعاء، موضحة انه حرصا على سلامة وصحة المراجعين، فان التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عند المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط.

وقالت ان على المغادرين استخراج نفس الشهادة حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد ودخول المملكة العربية السعودية.

واكدت انه في حالة وجود خادم او خادمة يجب الحصول على تأشيرة دخول الى المملكة صادرة من السفارة السعودية لدى الكويت حتى يسمح لهم بالدخول كمرافقين.

وتضمنت شروط السعودية للمسافرين اليها، الزامهم بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتسليمه عند الوصول لمركز المراقبة الصحية بالمطار، على ان يخضعوا للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 ايام (3 ايام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، داعية جميع ضيوفها الى تثبيت تطبيقي (تطمن) و(توكلنا) والتسجيل فيهما، بحسب صحيفة عكاظ.

واشتملت الشروط على تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة اعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 في حال ظهور اي من الأعراض او الذهاب للمركز الصحي او الطوارئ عند الضرورة، والدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مع اتباع الاجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج التعهد.