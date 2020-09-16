«التربية»: إلغاء عقدي حافلات ووجبات الطلبة

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أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، إلغاء عقدي الحافلات والتغذية نظراً لاعتماد التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 وتوصيات وزارة الصحة وارشاداتها الخاصة بعمليات النقل.

من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة، ان اعلان نتائج الثانوية العامة سيكون الأحد المقبل.

الى ذلك اصدرت وزارة التربية جدول الامتحانات الخاص بطلبة المنازل الدارسين في صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في القسمين العلمي والادبي وعددهم يقارب الـ 2000 طالب، وكذلك جداول امتحانات الحالات الخاصة (الدور الثاني) بمختلف المدارس الحكومية.

ومن المقرر ان تنطلق امتحانات تلك الفئات ورقيا في 27 من الشهر الحالي، مع التأكيد على الاجراءات الاحترازية الصحية.