تحديد موعد طرح «Wonder Woman 1984»

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قررت شركة وارنر بروس تأجيل عرض فيلم الاثارة والخيال (Wonder Woman 1984)، من يوم 2 أكتوبر المقبل ليوم 25 ديسمبر ليواكب احتفالات أعياد الميلاد الكريسماس. وتم تأجيل عرض الفيلم «Wonder Woman»، لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق ايرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت كلفة انتاجه 120 مليون دولار. وقال توبي امريش رئيس مجلس ادارة مجموعة وارنر بروس: «نحن فخورون بفيلم Wonder Woman 1984 وسيمتلك الكثير من الجمهور بعد اضافة الكثير من الحبكات للجزء الجديد ونتطلع لعرضه في أعياد الكريسماس».

