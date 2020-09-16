تأجيل تصوير فيلم رزان مغربي الجديد

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تقرر تأجيل استئناف تصوير فيلم «صابر وراضي» من بطولة أحمد آدم، ورزان مغربي لمدة 10 أيام على الأقل وفضل صناع الفيلم التمهل في العودة الى البلاتوهات مرة أخرى، للتحضير جيداً لتصوير المشاهد المقبلة، وذلك بعدما تقرر مبدئياً طرحه في أعياد رأس السنة. وكان مقرراً استئناف تصوير العمل بعد انتهاء أكثر من 50% من المشاهد، ويرغب صناع «صابر وراضي» أن يكون هذا التأجيل هو الأخير.

وقد واجه فيلم «صابر وراضي» أزمات عدة، حيث كان مقرراً عرضه في عيد الفطر الماضي، قبل أن يتم تأجيل تصويره منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد كما حدد صناعه عيد الأضحى الماضي موعداً لطرحه، قبل استئناف تصويره، لتفاجئهم الفنانة سمية الخشاب بالاعتذار عن الفيلم وانتظر صناع الفيلم أسابيع عدة قبل الاعلان عن التعاقد مع الفنانة رزان مغربي، لتشارك في الفيلم بدلاً من الخشاب.

