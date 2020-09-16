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أكد أن المسارح في البحرين كانت تلامس وجدان الشارع والمجتمع

عبدالله ملك: المسرح ليس كما عهدناه فقد حاد عن طريقه

مشاري حامد
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الأربعاء 16 سبتمبر 2020

اكد الفنان القدير عبدالله ملك بأن المسرح حاد عن طريقه المرسوم له والذي عرفناه اوالذي تعلمناه سواء بالفطرة او بالدراسة او بالممارسة والمسرح الذي نراه حاليا ليس هو المسرح الصحيح سواء كان التجاري او المسرح في المهرجانات لان كل مسرح فقد فئة من فئات المجتمع جاء ذلك خلال لقائه مع الاعلامية ايمان النجم في برنامج «الليلة» على تلفزيون الكويت.
واضاف ايضا: عندما نرجع في الذاكرة الى اعمال صقر الرشود او المسارح الاهلية في الكويت وكذلك المسارح في البحرين فنجد انها كانت مسرحيات تلامس وجدان الشارع والمجتمع ولايوجد فيه الابتذال والاسفاف ولا التعقيد ولا الترميز واصابتها العدوى من المسرح التجاري فعندما يشارك فنان في المهرجان المسرحي نجده مصراً على ادخال الكوميديا والمبالغة في التعقيد والترميز.
وقال ايضا: اين نحن من المسارح التي قدمت والتي كان يفهمها الكل حتى الانسان العادي وهناك العديد من المسرحيات التي مازالت في الوجدان والكل «يفهم لها» اما الآن يوجد «هز ياوز» وتعليقات على اللهجة وايضا اصبح الاتجاه الى الغرائز لانهم «افلسوا» وانا لست ضد الجودة او الابداع لكن اللي تعلمناه ان المسرح كلمة ورسالة وجمالية وفيه اخلاق ويقدم الدرس وهو يعتبر مرآة المجتمع خاصة ان المسرح من الناس والى الناس.
كما تطرق الى الدراما في البحرين قائلا: الدراما في البحرين بدأت نوعا ما متأخرة قياسا بالكويت وكانت خجولة في الثمانينات وفي التسعينيات كانت الفترة الذهبية وتم عمل سلسلة من الاعمال التراثية والتي تم تصويرها في قرية المالكية وهناك ايضا تم تصوير اعمال كويتية وخليجية والآن عندنا قرية جديدة لم لا تفتح الا في التصوير الدرامي ولولا جائحة كورونا كان تم التصوير فيها.
وعن تواجد الفنانين البحرينيين في الدراما الكويتية قال: هناك العديد من الاسماء البحرينية التي رسخت في ذهن الناس بانها شاركت في اعمال كويتية ومنها الفنانة سعاد علي وزهرة عرفات وشيماء سبت واحلام محمد وغيرهم الكثير وكل بلد عنده اكتفاء ذاتي ونتمنى ان ترجع الاعمال المشتركة التي تضم فناني الخليج والوطن العربي.


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