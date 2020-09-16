في دورة استثنائية شكلاً ومضموناً مهرجان نيويورك السينمائي ينطلق بمشاركة 19 دولة

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ايماناً بأن الحياة لابد وأن تستمر مهما كانت التحديات والمعوقات وبعد القرار الجريء لادارة «مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي» العريق باقامة دورته الـ77 لهذا العام في موعدها مطلع سبتمبر الحالي ليكون أول مهرجان سينمائي دولي كبير يقام في موعده بعد جائحة «كورونا» وتداعياتها والتي أجلت وألغت كل مهرجانات السينما حول العالم.. ها هو «مهرجان نيويورك السينمائي» يقرر إقامة دورته الـ58 لهذا العام في موعدها خلال الفترة من 17 سبتمبر الحالي حتى 11 أكتوبر المقبل في تحدٍ جديد «لكورونا» التي مازالت أميركا تعاني منها وأيضا في تحدٍ اكبر للعنصرية التي عانى منها المجتمع الأميركي هذا العام إثر الحادثة الشهيرة لمقتل الشاب جورج فلويد.

وقررت ادارة المهرجان أن تكون دورة هذا العام استثنائية بكل المقاييس فالى جانب صرختها ضد العنصرية وتحديها للفيروس اللعين فكرت ادارة المهرجان وقررت اقامة عروض المهرجان في الهواء الطلق حيث سيتم عرض الأفلام على شاشات كبيرة في أماكن مفتوحة اضافة الى فكرة سينما السيارات حيث سيشاهد جمهور المهرجان الأفلام وهم جالسون في سيارتهم.. وأيضا سيكون هناك عدة عروض من خلال الواقع الافتراضي وهو نفس الأسلوب التي ستتبعه ادارة المهرجان في ندواتها لدورة هذا العام.

واستكمالاً لاستثنائية هذه الدورة -ولعل هذا أجمل ما فيها- قررت ادارة المهرجان عرض ثلاثة أفلام حديثة للمخرج البريطاني الكبير ستيف ماكوين صاحب الفيلم الملحمي الكبير «12 عاماً من العبودية».. وكان «ماكوين» قد أعلن في وقت سابق أنه سيهدي خمسة أفلام الى روح جورج فلويد لتكون هذه الأفلام عن أصحاب البشرة السمراء سواء في أميركا أو بريطانيا أو في أي مكان آخر لأننا جميعا ضد كل أنواع العنصرية والتفرقة الانسانية.

أما الأفلام الثلاثة «لماكوين» التي سيعرضها المهرجان فهي «صخرة المحبون» وهو فيلم غنائي رومانسي تدور أحداثه في الثمانينيات حول قصة حب رائعة ومبهجة بين شاب وفتاة من ذوي البشرة السمراء.

أما الفيلم الثاني هو «مانجروف» وهو مستوحى من قصة وأحداث حقيقية وقعت في بريطانيا أوائل السبعينيات حيث اشتبكت الشرطة مع مظاهرات أصحاب البشرة السمراء. وكانت المرة الأولى التي يعترف فيها القضاء البريطاني بأن العنصرية كانت السبب الرئيس وراء عنف الشرطة تجاه المتظاهرين بينما ثالث الأفلام «أحمر وازرق وأبيض» وهو يروي أيضا أحداثاً حقيقية عن العنصرية في بريطانيا وبعد من أهم أفلام ستيف ماكوين.

ومن الأفلام المهمة التي يعرضها المهرجان في دورته هذا العام الفيلم الأميركي «أرض الرحالة» وهذا الفيلم سيكون حاضراً في معظم المهرجانات السينمائية الكبرى خلال هذا العام والعام المقبل وهو للمخرجة الشهيرة كلوى تشاو.. وهي أميركية من أصول آسيوية.. وأيضا فيلم «ليلة الملوك» للمخرج الفرنسي فيليب لاكوت.

والى جانب هذه الأفلام يتم عرض «25» فيلماً روائياً طويلاً من «19» دولة الى جانب عدد كبير من الأفلام الوثائقية لعدد من كبار مخرجي وفناني السينما الوثائقية والتسجيلية من بينها الفيلم الأميركي «مدينة الجحيم» أو «المدينة الملتهبة» للمخرج فريدريك وايزمان ويستعرض خلاله بجرأة واضحة السلبيات الفجة داخل كواليس الحكومة في بوسطن والتي تلوح منها رائحة العنصرية .. وأيضا فيلم «التهدئة» للمخرجة سونج فانج ويعد الفيلم جزءً من السيرة الذاتية لمخرجته.

