أطعمة ونصائح لتنشيط القدرات العقلية وتحسين الذاكرة

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مع ازدياد ضغط العمل أو الدراسة أثناء اليوم قد تحتاجين لتحسين أدائك العقلي والذهني واستعادة تركيزك مرة أخرى. وقد أشارت بعض الدراسات أن تناول بعض الأطعمة والفيتامينات قد يحسن من أداء المخ ويساعد على تحسين الذاكرة والقدرة على التركيز.

1- المكسرات:

اللوز والجوز والفول السوداني من الأطعمة التي تساعد على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة والأوميجا 3. ويحتوي اللوز بصفة خاصة على مادة (الفينيل ألانين) والتي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتدعم وظائف المخ.

2- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء:

السبانخ، البروكلي، الخس، الكرنب من الخضراوات التي تحسن من النشاط العقلي وذلك لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يحسن الذاكرة ويحمي من الاكتئاب والإصابة بمرض الزهايمر.

3- الشاي الأخضر:

تناول فنجانين يومياً من الشاي الأخضر يدعم المخ نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل فيتامين E والذي يحمي من تدهور الخلايا العصبية والإصابة بأمراض تقدم العمر كالزهايمر والخرف كما يعمل على حماية أنسجة المخ.

4-زيت السمك:

والذي يحتوي على الأوميجا 3 وهي من العناصر الهامة التي تنشط وظائف المخ وتحسن من المهارات والقدرات الذهنية والذاكرة.

5-الكركم:

والذي يحمي من الإصابة بالأمراض العصبية ويزيد من نشاط الدورة الدموية المخية ما يحسن من كفاءة المخ وتحسين قدراته.

6- تناول فيتامين B المركب:

تناول فيتامين B المركب يعمل على تحسين الذاكرة والقدرة على الانتباه وتجنب التشوش الذهني ويحمي من الإصابة بالاكتئاب. يوجد فيتامين B المركب في الخميرة، الموز، الخبز الأسمر.

وإليكِ بعض النصائح لتحسين أدائك الذهني والحفاظ على نشاطك العقلي على مدار اليوم:

1-التأمل:

يعمل التأمل على تعزيز وظائف الدماغ وتنظيم السلوك والتفكير. يمكنكِ تخصيص وقت من اليوم لمشاهدة المناظر الطبيعية أو الخروج في الأماكن الهادئة.

2- النشاط البدني:

ممارسة بعض التمارين البسيطة لمدة 15 دقيقة يومياً ينشط من الدورة الدموية ويدعم وظائف المخ.

3- حل الألغاز:

حل الألغاز والكلمات المتقاطعة وألعاب مثل الـ PUZZLE والسودوكو يحافظ على نشاط المخ ويحسن من الذاكرة.

4- الحصول على قسط كاف من النوم:

النوم لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات يساعد على تعزيز الذاكرة ومهارات التعلم ويمنحك صفاء الذهن.

