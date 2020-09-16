الإمارات والبحرين توقعان اتفاقي التطبيع مع إسرائيل

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: وقعت الامارات واسرائيل معاهدة سلام برعاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب في واشنطن بينما جرى توقيع اتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب، بحضور ضيوف من مختلف أنحاء العالم.

واستضاف ترامب، أكثر من 700 ضيف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ليشهدوا توقيع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أمام الحشد الذي يضم دبلوماسيين من دول عدة.

وشاركت البحرين في التوقيع على اتفاق السلام ممثلة بوزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني، وذلك بعدما أعلنت قبل أيام توصلها إلى اتفاق مماثل مع إسرائيل.

وقال نتانياهو قبيل التوقيع «أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وإعلان السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين». وأضاف «هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وفي تاريخ الشرق الأوسط. سيكون لذلك تأثير هائل وإيجابي على جميع المواطنين الإسرائيليين».وتوقع نتانياهو أن دولا عربية أخرى ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وسبق أن شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقيات للسلام، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها توقيع اتفاقين في ذات الوقت وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس ترامب «هذه الاتفاقات إنجاز ضخم للدول المعنية وأدت إلى إحساس كبير بالأمل والتفاؤل في المنطقة».

وأضاف «بدلا من التركيز على النزاعات الماضية ستركز الشعوب الآن على خلق مستقبل نابض بالحياة مليء بالإمكانيات اللانهائية».

وبموجب اتفاق «ابراهام» الذي لم يتم الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل وستصبح الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994) على أساس مبدأ «السلام مقابل السلام» وتستمر التسريبات حول نقاشات يجريها البيت الأبيض مع عدة دول عربية أخرى، من بينها سلطنة عمان والمغرب والسودان للانضمام وتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل.

واتفاقيات السلام الإماراتية و البحرينية الإسرائيلية ليست الأولى. فثلاثُ معاهدات سلام بين دول عربية وإسرائيل وقعت بعد وساطة أميركية خلال العقود الماضية. وفي عهد الرئيس جيمي كارتر كانت البداية بتوقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والتي تبعت اتفاقية كامب ديفيد التي نتجت عن مفاوضات استمرت اثني عشر يوما في المنتجع الرئاسي. وبعد الاتفاق المصري الإسرائيلي بخمسة عشر عاما كانت طاولةُ البيت الأبيض على موعد جديد مع اتفاقية سلام تحت اسم «اتفاقية اسلو»، تمت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي وقعها الرئيس ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس، والتي أشرف على توقيعها الرئيس الأميركي بيل كلينتون. ومعاهدةُ السلام الأردنية- الإسرائيلية في العام 1994 التي وقعت في النقطة الحدودية في وادي عربة بحضور الرئيس كلينتون تبعها التوقيعُ بين الملك حسين ورابين في البيت الأبيض على إنهاء حالة العداء في البلدين.

