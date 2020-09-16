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عربيات ودوليات

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3 دول عربية على لائحة التطبيع


واشنطن- الوكالات: كشفت مصادر بالإدارة الأميركية أن الأخيرة تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة مع ثلاثة دول عربية بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. وأوضحت المصادر أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عُمان والسودان بالإضافة إلى المغرب.
وتأتي تصريحات المصادر في الوقت الذي وصل فيه ممثلو كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الاميركية واشنطن لتوقيع اتفاق السلام امس، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض إنه سيكون بحضور كبير. وقال أحد المسؤولين الأميركيين في تصريحات صحافية، إنه من المتوقع حضور المئات من الشخصيات بالإضافة إلى وفود دبلوماسية وإعلامية من أميركا وإسرائيل والإمارات والبحرين إلى جانب مشرعين من هذه الدول على حد سواء.


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