الإمارات تضيف اتفاقات التطبيع إلى مناهج المدارس

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: أفاد تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن الإمارات بدأت في إدخال التطبيع مع إسرائيل واتفاق السلام في مناهجها، ضمن مساقات الدراسات الإسلامية لعام 2020. وتركز المناهج الجديدة على الحديث حول أهمية مبادرات السلام، واتفاق إبراهيم وذلك في المراحل التعليمية من المرحلة الأولى وحتى الثانية عشرة. ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي « IMPACT-se» أن التعديلات الجديدة تدعم جهود المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتشير الكتب الجديدة إلى أن «الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي التاريخي ينطلق من قيم الدين الإسلامي الحنيف التي تدفع باتجاه بناء جسور التعاون».